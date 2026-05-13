Алексей Капустин об ИИ-архитектуре мечетей: «ИИ уже это делает, причем не хуже человека»

О возможностях искусственного интеллекта в проектировании мусульманской архитектуры на круглом столе в Академии наук РТ рассказал директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института (МАРХИ) и советник Российской академии архитектуры и строительных наук Алексей Капустин. Корреспондент «Татар-информа» обсудил с экспертом возможность замены архитектора культовых сооружений мусульман искусственным интеллектом.

«Мы это уже делали. ИИ уже может это делать, причем не хуже человека. Единственный вопрос – останется ли человек в вопросе принятия решения по проектированию», – ответил Капустин.

По мнению архитектора, ответ на этот вопрос зависит от уровня образования. Если человек будет неконкурентоспособен в сравнении с ИИ, произойдет подмена – цифровизация будет происходить без фактора человеческого влияния. В таком случае, предположил Капустин, цифровизация будет развиваться неправильно, так как будет исключена традиция. В части художественной выразительности и функционального наполнения искусственный интеллект человека уже заменяет.

В то же время цифровизация может создать скачок для традиции. Если говорить о мечетях, они должны сохранить традиционные элементы, и фактором сохранения этих традиций должна быть воля человека, считает Капустин.

«В Московском архитектурном институте мы создали научный центр по изучению нейросетей в области проектирования. Нами создаются как свои цифровые базы, так и свои нейросети», – рассказал архитектор.

На данный момент нейросети способны создавать эскизные проекты уровня дипломных магистерских работ в архитектурных институтах, Пока во всей этой работе человек занимает значительную роль, отметил Капустин. Но уже сейчас такая дипломная работа – вопрос 10-15 минут. Это самые новые разработки, и обратной связи от представителей религии их проекты еще не получали.

В Академии наук Татарстана проходит круглый стол «Мусульманская архитектура в историко-культурном наследии России: к 260-летию с начала строительства мечети Марджани в Казани». Мероприятие организовано в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».