Замглавы ДУМ РФ: По российским мечетям можно изучать историю

Мечеть Марджани

В Академии наук Татарстана проходит круглый стол «Мусульманская архитектура в историко-культурном наследии России: к 260-летию с начала строительства мечети Марджани в Казани». Мероприятие организовано в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

«Ислам в России имеет более чем тысячелетнюю историю. Он был и остается важнейшим фактором сохранения и укрепления идентичности мусульманских народов, нашей культуры и языка. То внимание, которое сегодня оказывается [данной проблематике] со стороны Правительства Республики Татарстан и научной общественности, подтверждает актуальность этих вопросов», – заметил в разговоре с журналистами вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов.

Организатором круглого стола выступил Институт татарской энциклопедии и регионоведения имени Мансура Хасанова АН РТ. В его работе принимают участие представители духовных управлений мусульман России и Татарстана, исследователи в таких областях, как история, архитектура и искусствоведение, из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Махачкалы, Алматы и Бишкека.

«Татары были и остаются подвижниками ислама. На протяжении веков посредством татарского духовенства ислам утверждался на огромной территории Евразии. Более того, нам известны факты, как татарское духовенство обращало внимание на инфраструктуру, лежащую далеко за пределами исторических границ татарского мира. Например, медресе, которые открывались в арабо-мусульманских странах, и храмы, построенные татарами, в Казахстане и Хельсинки. Но для широкой аудитории эта информация остается малоизвестной», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» заместитель председателя ДУМ РФ по вопросам культуры Ренат хазрат Абянов.

В России насчитывается более 8 тыс. мечетей и проживают свыше 20 млн мусульман, отметил Абянов, однако не каждый верующий посещает мечети, да и не всем ясна уникальная архитектура культовых сооружений российских мусульман. Он выразил уверенность, что по мечетям можно изучать историю, а каждая из них представляет собой настоящее произведение искусства.

На круглом столе прозвучат доклады, посвященные актуализации историко-культурных памятников, роли мусульманской архитектуры в формировании идентичности татарского народа и других народов России, интеграции мусульманских культовых объектов в общерусский культурный ландшафт.

Цели мероприятия – комплексное осмысление роли и места мусульманской архитектуры в формировании единого историко-культурного наследия России, выявление ее региональных особенностей и цивилизационного значения на примере ключевых памятников, определение векторов сохранения и актуализации этого наследия в XXI веке.

«Академия наук РТ начала реализацию большой десятилетней программы, посвященной изучению истории и культуры народов Степной Евразии. Одним из направлений нашей экспедиционной и научно-исследовательской работы является мусульманская культура. Сегодняшняя тема – отражение этой деятельности», – уточнил вице-президент Академии наук РТ Айнур Тимерханов.