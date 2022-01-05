«Аэрофлот» отменил сегодняшний рейс в Нур-Султан

Российская компания «Аэрофлот» отменила сегодняшний рейс в столицу Казахстана Нур-Султан из Москвы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло московского аэропорта «Шереметьево».

Вылет должен был состояться в 23.20 по московскому времени. Авиаперевозчик ежедневно выполняет один рейс по направлению Москва — Нур-Султан.

В самом аэропорту столицы Казахстана отменяют сегодняшние вечерние рейсы в другие города страны, где введен комендантский час. Аэропорт Алма-Аты захвачен протестующими, аэропорт Актау не работает — соответственно, туда вообще нельзя вылететь.

Из-за отсутствия интернета в воздушной гавани Нур-Султана нельзя приобрести билеты на завтрашние рейсы, хотя они и должны состояться. По этой же причине невозможно и купить SIM-карту. Работает только один банкомат. Здание может быть оцеплено после начала комендантского часа в 23.00 (20.00 по Москве), отмечает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Власти пообещали снизить цену на газ, но протесты распространились по всей стране и превратились из экономических в политические.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и ввел режим чрезвычайного положения в Алматинской и Мангистауской областях и городе Алма-Ате. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями. В стране полностью отключили интернет.

Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко».