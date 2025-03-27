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Политика 27 марта 2025 19:44

Адам Кадыров награжден ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие»

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Адам Кадыров награжден ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие»
Фото: скриншот видео Управления Росгвардии по ЧР

Помощник главы Чечни и начальник отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адам Кадыров удостоен ведомственной медали Росгвардии «За боевое отличие». Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Чеченской Республике.

Решение о награждении 17-летнего Адама Кадырова принял директор Росгвардии – генерал армии Виктор Золотов, отметили в пресс-службе.

В 2023 году Адам Кадыров был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни (то есть своего отца Рамзана Кадырова) и куратором батальона имени Шейха Мансура. Затем он также стал куратором Российского университета спецназа, находящегося в Гудермесе.

В том же 2023 году Раис Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму Кадырову орден «Дуслык». Позднее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградил его орденом «За заслуги перед КЧР», а руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коковорденом «За заслуги перед КБР». Также ему присвоили звание Героя Чеченской Республики, а впоследствии вручили высшую награду ЧР – орден Кадырова.

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#Рамзан Кадыров #чечня
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