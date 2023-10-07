Депутат Госдумы Делимханов: 15-летний Адам Кадыров получил звание Героя Чечни

Адам Делимханов и Адам Кадыров

Фото: t.me/adelimkhanov_95/

Сыну главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адаму Кадырову присвоено звание Героя Чечни. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

«Я с большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника <...> с присвоением высшего звания Чеченской Республики — Герой Чеченской Республики», — написал парламентарий.

Адам Делимханов также подчеркнул, что у него нет сомнений, что Адам Кадыров «является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека».

В связи с этим депутат упомянул, что сын Рамзана Кадырова выучил наизусть Коран, заслужив звание хафиза, одержал «ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам» и стал первым во внутреннем зачете на 10-м открытом чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений в Гудермесе.

О награждении Адама Кадырова написал и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. «Все знают его как отважного молодого человека, преданного пути своего великого дедушки (Ахмата Кадырова — прим. Т-и) и достойно представляющего свой род!» — отметил он.

Звание Героя Чеченской Республики присваивается за выдающиеся заслуги перед регионом и населяющим его народом, связанные с совершением геройского подвига.

Ранее «Татар-информ» сообщал, как Рамзан Кадыров позвонил журналистке Ксении Собчак из-за ее реакции на видео избиения его сыном Адамом обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля. Этот ролик в конце сентября опубликовал сам глава Чечни. Отреагировала на него и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.