Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама Кадырова, начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, базирующегося в Гудермесе. Политик рассказал об этом в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, с соответствующей просьбой к нему обратился руководитель учебного заведения после завершения открытых соревнований по тактической стрельбе «Свои люди», состоявшихся на базе вуза.

«<...> по просьбе дорогого БРАТА, руководителя Российского университета спецназа Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором Российского университета спецназа. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что [он] отлично справится с возложенными обязанностями», — пояснил Рамзан Кадыров.

В ходе соревнований «Свои люди» отряд начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адама Кадырова «Дустум» занял второе место в общем зачете.

Российский университет спецназа имени В. В. Путина был основан 1 августа 2013 года по предложению главы Чечни в городе Гудермесе как Международный учебный центр сил специального назначения. В августе 2017-го переименован в Российский университет спецназа. Двадцатого февраля 2024-го Рамзан Кадыров объявил, что отныне этот частный вуз будет носить имя Президента РФ Владимира Путина.

Upd. (8.53): В прошлом году Раис Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму Кадырову орден «Дуслык». Позднее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградил его орденом «За заслуги перед КЧР», а руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков — орденом «За заслуги перед КБР». Кроме того, Адам был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни (то есть своего отца) и куратором батальона имени Шейха Мансура.