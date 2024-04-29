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Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров назначил своего 16-летнего сына Адама Кадырова, начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР, куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, базирующегося в Гудермесе. Политик рассказал об этом в своем Telegram-канале.
По словам главы Чечни, с соответствующей просьбой к нему обратился руководитель учебного заведения после завершения открытых соревнований по тактической стрельбе «Свои люди», состоявшихся на базе вуза.
«<...> по просьбе дорогого БРАТА, руководителя Российского университета спецназа Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором Российского университета спецназа. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что [он] отлично справится с возложенными обязанностями», — пояснил Рамзан Кадыров.
В ходе соревнований «Свои люди» отряд начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР Адама Кадырова «Дустум» занял второе место в общем зачете.
Upd. (8.53): В прошлом году Раис Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму Кадырову орден «Дуслык». Позднее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградил его орденом «За заслуги перед КЧР», а руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков — орденом «За заслуги перед КБР». Кроме того, Адам был назначен начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни (то есть своего отца) и куратором батальона имени Шейха Мансура.
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