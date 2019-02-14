Появилось видео задержанного водителя иномарки, который покалечил инспектора ГИБДД в Казани

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). На официальном сайте МВД по РТ появилось видео с задержанным водителем «Шевроле Кобальт», который накануне покалечил инспектора ГИБДД.

На кадрах видеозаписи видно, что мужчина прячет свое лицо под капюшоном, а на вопросы старается отвечать односложно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на перекрестке улиц Восстания и Ибрагимова водитель иномарки, остановленный для проверки документов, зажал руку инспектора стеклом, после чего на большой скорости протащил полицейского несколько метров по дороге, врезался в другой авто и сбежал.

В городе был объявлен план «Перехват». Пострадавшего полицейского с травмой колена госпитализировали.

Сегодня правонарушитель был задержан. Им оказался 37-летний житель Казани. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти». Также к административной ответственности за отказ от прохождения теста на наркотики привлекли 34-летнего пассажира «Шевроле»

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