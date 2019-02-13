(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео с места наезда на инспектора ГИБДД в Казани.

На кадрах видеозаписи видно, что полицейский лежит на асфальте, а рядом с ним стоит кроссовер темного цвета с разбитой левой фарой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на улице Восстания водитель иномарки, проигнорировав требование инспектора ГИБДД остановиться, протащил полицейского несколько метров на капоте авто, после чего выбежал из машины и уехал с места ДТП на другом автомобиле.

После происшествия в городе был объявлен план «Перехват». Травмированного полицейского на карете скорой помощи доставили в 7-ю горбольницу.

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