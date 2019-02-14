Пассажира иномарки, покалечившей инспектора ДПС, привлекли за отказ проходить тест на наркотики

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Пассажир иномарки, которая накануне покалечила инспектора ГИБДД, привлекли к административной ответственности за отказ проходить тест на наркотики. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«13 февраля примерно в 14.43 в дежурную часть полиции Казани поступило сообщение о том, что на улице Восстания совершен наезд на сотрудника ГИБДД. Из обстоятельств произошедшего следует, что сотрудник ГИБДД остановил автомобиль «Шевроле Кобальт» для проверки документов. Инспектор протянул руку в окно для того чтобы взять документы, в этот момент водитель поднял стекло и, зажав руку сотрудника полиции, начал быстрое движение по улице Восстания в сторону улицы Короленко», – рассказали агентству в пресс-службе управления.

После этого водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и столкнулся на перекрестке с другим автомобилем. Нарушитель выбежал из машины, попал под колеса едущего авто, после чего встал и скрылся во дворах.

Полицейским удалось в кратчайшие сроки установить личность водителя иномарки. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчину задержали. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

34-летнего пассажира иномарки привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения теста на наркотики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне днем на улице Восстания водитель «Шевроле» при проверке документов зажал руку инспектора ДПС стеклом машины и протащил его несколько метров по дороге. После этого нарушитель спровоцировал аварию и вместе с пассажирами сбежал с места ДТП.

Полицейского с травмой ноги доставили в 7-ю горбольницу. В Казани после инцидента был объявлен план «Перехват».

Позднее правонарушителя задержали. Им оказался 37-летний местный житель.





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