(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). После наезда на инспектора ГИБДД в Казани объявлен план «Перехват», сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

«Сегодня днем на улице Восстания инспектор ДПС попытался остановить иномарку. По предварительным данным, водитель "протащил" полицейского на капоте авто несколько метров, после чего выскочил из машины, сел в другой автомобиль и скрылся с места ДТП», - уточнил источник агентства.

После инцидента в городе объявлен план «Перехват». Пострадавшего инспектора ГИБДД доставили в 7-ю городскую больницу. Все обстоятельства случившегося уточняются.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.