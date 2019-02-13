(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Стали известны подробности наезда на инспектора ДПС в Казани, их ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Сообщение о том, что на улице Восстания сбили сотрудника ГИБДД в дежурную часть полиции Казани поступило примерно в 14.43», – уточнили в пресс-службе.

Как выяснилось, инспектор ДПС остановил иномарку, чтобы проверить документы. Когда инспектор протянул руку в открытое окно, чтобы взять документы, водитель поднял окно, зажав руку инспектору, и поехал.

Двигаясь, иномарка выехала на встречку и столкнулась с другим автомобилем. После этого водитель иномарки выскочил из авто, побежал через дорогу и тоже попал под колеса авто.

После водитель-нарушитель забежал во дворы, сел там в машину и скрылся с места происшествия.

В настоящее время объявлен план «Перехват», мужчину ищут.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на Восстания в Казани сбит инспектор ДПС и публиковало видео с места наезда.

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