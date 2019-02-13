(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Сбитый в Казани инспектор ДПС госпитализирован с травмой колена, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ.

«Мужчина был госпитализирован. У него диагностировали травму колена. На данный момент врачи продолжают проводить диагностические манипуляции», – рассказали агентству в пресс-службе министерства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на улице Восстания водитель иномарки сбил инспектора ДПС. Как удалось выяснить агентству, полицейский остановил автомобиль и попросил водителя предъявить документы. Когда инспектор протянул руку в окно за водительским удостоверением, шофер поднял стекло, зажав руку полицейского, и поехал. После этого иномарка выехала на встречку, где столкнулась с другим авто.

Нарушитель выбежал из машины, убежал во двор соседнего дома, где сел в другой автомобиль и скрылся.

После происшествия в городе был объявлен план «Перехват». Пострадавшего инспектора ДПС на машине скорой помощи доставили в 7-ю городскую больницу.



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