(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). На водителя «Шевроле», который покалечил инспектора ДПС в Казани, завели уголовное дело. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«13 февраля в Казани водитель автомобиля "Шевроле Кобальт", нарушивший правила дорожного движения, применил насилие в отношении одного из сотрудников полиции и скрылся с места преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти"», – уточнил Андрей Шептицкий.

Сейчас следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне на перекрестке улиц Восстания и Ибрагимова водитель иномарки, остановленный для проверки документов, зажал руку инспектора ГИБДД стеклом, после чего протащил полицейского несколько метров по дороге, врезался в другой автомобиль и сбежал.

Полицейского госпитализировали, а в городе был объявлен план «Перехват». Меньше суток потребовалось стражам порядка, чтобы задержать нарушителя. Им оказался 37-летний местный житель. Также к административной ответственности за отказ от прохождения теста на наркотики привлекли 34-летнего пассажира «Шевроле».



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