(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). На камеру видеорегистратора попал момент наезда на инспектора ГИБДД в Казани.

На кадрах видно, что инспектор ДПС подходит к «Шевроле» с водительской стороны и протягивает руку в окно, чтобы взять документы. Водитель легковушки зажимает кисть инспектора стеклом и на большой скорости протаскивает его несколько метров за машиной, после чего врезается на перекрестке во внедорожник.

После ДТП из иномарки выбегают несколько парней, в том числе и водитель, который попадает под колеса другого авто. Мужчину откидывает к остановке общественного транспорта, и он остается лежать на асфальте.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне днем на улице Восстания водитель иномарки при проверке документов инспектором ДПС зажал руку полицейского стеклом, протащил его несколько метров за машиной и спровоцировал аварию с другим авто. После этого нарушитель с места аварии скрылся.

Инспектора ГИБДД с травмами доставили в 7-ю горбольницу, где медики диагностировали у него травму колена. После происшествия в городе был объявлен план «Перехват».

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