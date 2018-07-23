В Британии составили фоторобот подозреваемой в отравлении Скрипалей

Изображение создано на основе видеозаписей с камер наблюдения, установленных в Солсбери.

(Казань, 23 июля, «Татар-информ»). Британские полицейские составили фоторобот женщины, которую считают участницей отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в городе Солсбери, пишет газета Daily Mail.

По данным источников издания, изображение создано на основе видеозаписей с камер наблюдения, установленных в Солсбери. При этом использовалась технология распознавания лиц. Фоторобот продемонстрировали ключевым свидетелям, которые были допрошены относительно «таинственной женщины».

Это было сделано уже после того, как были идентифицированы личности двоих подозреваемых в покушении на Скрипалей. Они въехали в Великобританию под вымышленными именами и покинули страну коммерческим рейсом после отравления. Всего же в операции по устранению Скрипалей участвовали четыре человека, замечает издание.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию, заявив, что при отравлении использовался разрабатывавшийся в СССР и РФ нервно-паралитический агент «Новичок». Российская сторона отвергла все обвинения.

Граждане Великобритании Дон Стерджес и Чарли Роули были обнаружены 30 июня в бессознательном сознании в частном доме в Эймсбери, неподалеку от Солсбери. Эксперты пришли к выводу, что причиной отравления стало то же вещество, что и в случае Скрипалей. Стерджес скончалась в больнице 8 июля, Роули же пришел в себя. В его доме был найден резервуар из-под «Новичка».