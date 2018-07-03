Британская полиция считает причастными к нападению на Скрипалей двух человек

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии участвовали два человека, которые уехали из Британии на следующий день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую полицию.
По словам источника в полиции, такой вывод — это огромной прорыв, и лица, причастные к отравлению, могут находиться в России.
Британские правоохранительные органы надеются предъявить уголовное наказание предполагаемым исполнителям, но это становится сложнее, если они уже не в Великобритании, заявил представитель полиции.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестными нервно-паралитическим веществом в английском городе Солсбери 4 марта. Британия без всяких доказательств обвинила Россиию в причастности к происшествию.
На данный момент пострадавшие выписаны из клиники.
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