Британская полиция считает причастными к нападению на Скрипалей двух человек

По данным британской полиции, лица, причастные к отравлению Скрипалей, могут находиться в России.

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии участвовали два человека, которые уехали из Британии на следующий день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую полицию.

По словам источника в полиции, такой вывод — это огромной прорыв, и лица, причастные к отравлению, могут находиться в России.

Британские правоохранительные органы надеются предъявить уголовное наказание предполагаемым исполнителям, но это становится сложнее, если они уже не в Великобритании, заявил представитель полиции.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестными нервно-паралитическим веществом в английском городе Солсбери 4 марта. Британия без всяких доказательств обвинила Россиию в причастности к происшествию.

На данный момент пострадавшие выписаны из клиники.