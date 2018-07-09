Британия обвинила Россию в гибели женщины в Эймсбери

Глава британского Минобороны Уильямсон заявил, что РФ совершила нападение на земле королевства.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, выступая в парламенте, обвинил Россию в смерти британской гражданки Дон Стерджес, скончавшейся из-за отравления нервно-паралитическим ядом. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

Накануне 44-летняя британка скончалась в больнице. Ее смерть рассматривается полицией как убийство. Отравившийся вместе с ней 30 июня 45-летний Чарли Роули находится в критическом состоянии.

«Реальность состоит в том, что Россия совершила атаку на британской земле, которая привела к смерти гражданина Британии», – подчеркнул глава Минобороны и добавил, что к Соединенному Королевству в осуждении этого нападения присоединится весь мир.

При этом непонятно, понимал ли Уильямсон под атакой отравление Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль в Солсбери или же инцидент в Эймсбери.

По информации занимающегося расследованием антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда, отравившиеся в Эймсбери стали жертвами того же нервно-паралитического агента «Новичок», что был применен в Солсбери. Выдвинута версия, что они прикоснулись к резервуару из-под отравляющего вещества.