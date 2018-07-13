В доме отравившегося жителя Эймсбери нашли флакон из-под «Новичка»

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(Казань, 13 июля, «Татар-информ»). Полиция нашла в доме британца Чарли Роули флакон из-под нервно-паралитического агента «Новичок», которым отравились он и его подруга Дон Стерджесс. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на заявление Скотланд-Ярда.
Небольшая бутылка была обнаружена 11 июля. Анализ, проведенный в лаборатории Портон-Даун, подтвердил, что в ней находилось конкретное боевое отравляющее вещество – «Новичок». При этом как резервуар попал к Роули, по-прежнему неизвестно, хотя он пришел в себя и уже начал общаться с полицейскими.
Руководитель контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу отметил важность находки, добавив, что гарантировать отсутствие яда в иных местах нельзя, поэтому оцепление будет сохраняться еще некоторое время.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим ядом в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию, заявив, что при отравлении использовался разрабатывавшийся в СССР и РФ агент «Новичок». Российская сторона отвергла все обвинения.
Дон Стерджес и Чарли Роули были обнаружены 30 июня в бессознательном сознании в частном доме в Эймсбери, неподалеку от Солсбери. Эксперты пришли к выводу, что причиной отравления стал тот же нервно-паралитический агент, что и в случае Скрипалей. Стерджес скончалась в больнице 8 июля.
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