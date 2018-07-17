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В Татарстане четыре человека погибли в ДТП на трассе М7

Татар-информ

17 июля 2018, 21:06

ПолитикаПроисшествия

СМИ: Скрипалей могла отравить группа из шести человек во главе с женщиной

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Вывод о присутствии среди отравителей женщины был сделан из-за того, что отравляющее вещество находилось во флаконе для духов.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). За отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в Солсбери могла стоять группа из шести человек, которой руководила женщина. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источник в разведке.

По информации собеседника издания, соответствующее предположение было сделано после того, как родственник одной из жертв инцидента в Эймсбери рассказал, что Чарли Роули и умершая впоследствии Дон Стерджесс подобрали в местном парке флакон для духов. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что найденный в доме отравленных резервуар из-под нервно-паралитического яда «Новичок» оказался флаконом для духов.

Соответственно, Роули и Стерджесс отравились после того, как вылили содержимое флакона на себя. На основании этого и был сделан вывод о вероятном присутствии среди отравителей женщины, которая при этом играла роль лидера, пояснил источник.

До этого появилась версия, что операцию проводило Главное управление Генерального штаба ВС РФ, бывшее ГРУ.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим ядом в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию, заявив, что при отравлении использовался разрабатывавшийся в СССР и РФ агент «Новичок». Российская сторона отвергла все обвинения. 

Граждане Великобритании Дон Стерджес и Чарли Роули были обнаружены 30 июня в бессознательном сознании в частном доме в Эймсбери, неподалеку от Солсбери. Эксперты пришли к выводу, что причиной отравления стал тот же нервно-паралитический агент, что и в случае Скрипалей. Стерджес скончалась в больнице 8 июля, Роули же пришел в себя. В его доме был найден резервуар из-под «Новичка».

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