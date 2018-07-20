СМИ: Полиция Британии установила двоих подозреваемых в отравлении Скрипалей

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Полиция Великобритании идентифицировала двоих подозреваемых в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в городе Солсбери. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированный источник.
Предполагаемые отравители покинули Соединенное Королевство коммерческим авиарейсом сразу после атаки. Информация об их вылете содержалась в направленном в Москву зашифрованном сообщении, которое удалось перехватить одной из британских баз на Кипре.
Для идентификации подозреваемых полицейские использовали технологию распознавания лиц. Им пришлось просмотреть множество видеозаписей с камер наблюдения, установленных в аэропортах и в Солсбери.
Известно, что британские власти ранее не связывали исполнителей покушения с российскими спецслужбами и не подозревали их в участии в каких-либо иных нападениях. Они использовали вымышленные имена. При этом неизвестно, являются ли подозреваемые гражданами России, добавил собеседник телеканала.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию, заявив, что при отравлении использовался разрабатывавшийся в СССР и РФ нервно-паралитический агент «Новичок». Российская сторона отвергла все обвинения.
Граждане Великобритании Дон Стерджес и Чарли Роули были обнаружены 30 июня в бессознательном сознании в частном доме в Эймсбери, неподалеку от Солсбери. Эксперты пришли к выводу, что причиной отравления стало то же вещество, что и в случае Скрипалей. Стерджес скончалась в больнице 8 июля, Роули же пришел в себя. В его доме был найден резервуар из-под «Новичка».
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