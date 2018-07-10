Отравленный в Эймсбери мужчина очнулся в больнице

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(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Отравленный нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери Чарли Роули пришел в сознание, его состояние стабильно. Об этом сообщает RT со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии.
«Мы наблюдаем небольшое, но значительное улучшение состояния Чарли Роули», — сообщила директор по уходу за больными в районном госпитале Солсбери Лорна Уилкинсон.
По ее словам, он в сознании, в критическом, но стабильном состоянии, и ему все еще нужно круглосуточное наблюдение врачей.
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