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Татар-информ

19 июля 2018, 10:05

ПолитикаПроисшествия

СМИ узнали об установлении подозреваемых в отравлении Скрипалей

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Следователи убеждены, что нападение в Солсбери осуществили граждане России.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Полиции Великобритании удалось идентифицировать подозреваемых в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль в городе Солсбери. Об этом сообщают британская телекомпания ITV и Press Association, передает РБК.

Определить личности отравителей, по информации собеседника PA, удалось с помощью системы видеонаблюдения. Записи с видеокамер были сопоставлены с данными людей, въезжавших в Соединенное Королевство незадолго до совершения преступления.

Следователи убеждены, что нападение на Скрипалей осуществили граждане России.

Ранее о том, что за отравлением экс-полковника ГРУ стоят бывшие или действующее сотрудники этой российской спецслужбы, ныне переименованной в Главное управление Генерального штаба ВС РФ, писала американская газета The New York Times. Британская же газета Daily Mail же сообщила, что операцию могла провести группа из шести россиян, лидером которой была женщина. 

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию, заявив, что при отравлении использовался разрабатывавшийся в СССР и РФ нервно-паралитический агент «Новичок». Российская сторона отвергла все обвинения.

Граждане Великобритании Дон Стерджес и Чарли Роули были обнаружены 30 июня в бессознательном сознании в частном доме в Эймсбери, неподалеку от Солсбери. Эксперты пришли к выводу, что причиной отравления стал тот же нервно-паралитический агент, что и в случае Скрипалей. Стерджес скончалась в больнице 8 июля, Роули же пришел в себя. В его доме был найден резервуар из-под «Новичка».

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