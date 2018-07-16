NYT: Британия заподозрила ГРУ в нападении на Скрипалей

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Полиция Великобритании заподозрила, что за отравлением бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль стоят бывшие или действующие сотрудники этой российской спецслужбы.
Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на действующих британского и американского чиновников и одного бывшего американского чиновника.
По информации издания, правоохранительные органы Соединенного Королевства близки к определению исполнителей покушения. При этом они не исключают, что за покушением на Скрипалей может стоять и иная российская спецслужба или же частная структура.
Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 2010 году было переименовано просто в Главное управление. Двенадцать его сотрудников недавно были обвинены в США во вмешательство в американские выборы 2016 года.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим ядом в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в причастности к отравлению Россию, заявив, что при отравлении использовался разрабатывавшийся в СССР и РФ нервно-паралитический агент «Новичок». Российская сторона отвергла все обвинения.
Граждане Великобритании Дон Стерджес и Чарли Роули были обнаружены 30 июня в бессознательном сознании в частном доме в Эймсбери, неподалеку от Солсбери. Эксперты пришли к выводу, что причиной отравления стал тот же нервно-паралитический агент, что и в случае Скрипалей. Стерджес скончалась в больнице 8 июля, Роули же пришел в себя. В его доме был найден резервуар из-под «Новичка».
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