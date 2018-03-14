Истек срок британского ультиматума по делу Скрипаля

(Казань, 14 марта, «Татар-информ»). Сегодня в полночь по лондонскому времени (в 3 часа по Москве) истек срок ультиматума, выдвинутого Премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Она требовала от России в течение 24 часов объяснить факт отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории королевства боевым отравляющим веществом, разработанным в Советском Союзе.

Российская сторона отказалась отвечать на ультиматум. Министр внутренних дел РФ Сергей Лавров потребовал предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием.

Сегодня Мэй должна будет объявить в парламенте о мерах, которые предпримет Правительство Соединенного Королевства из-за отказа России отвечать на выдвинутые требования.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта редким нервно-паралитическим веществом, которое следствие пока не называет, в городе Солсбери. Всего в результате покушения пострадал 21 человек.