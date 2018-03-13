Россия потребовала у Великобритании доступ ко всем материалам об отравлении Скрипаля

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Российская сторона потребовала от Великобритании предоставить доступ ко всем материалам по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает RT.

«Мы потребовали в той же ноте предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль, российская гражданка. На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано», – сказал Лавров.

Кроме того, по его словам, Россия обратилась к британской стороне и с просьбой предоставить возможность изучения вещества, которым мог быть отравлен Скрипаль.

12 марта Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. В посольстве России отметили, что сценарий расследования дела об отравлении в Солсбери схож со схемой проведения следствия по делу о смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко.

