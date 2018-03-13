Посол Великобритании: Мэй сделает заявление по делу Скрипаля 14 марта

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта сделает заявление по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, подтвердил посол Великобритании в России Лори Бристоу на встрече с первым замглавы МИД России Владимиром Титовым. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я подтвердил позицию Великобритании, озвученную Мэй: мы ожидаем сегодня до конца дня разъяснения России, каким образом вещество оказалось в Солсбери. Премьер-министр примет решение и сделает заявление завтра о том, кто ответственен», — сказал Бристоу.

Ранее сообщалось, что Россия потребовала у Великобритании доступ ко всем материалам об отравлении Скрипаля.