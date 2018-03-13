Тереза Мэй заявила о причастности РФ к отравлению Скрипаля

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Вывод о «высокой вероятности» причастности РФ к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери сделан на основании мнения специалистов, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Об этом пишут «Известия».

Эксперты военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне сообщили, что нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен Скрипаль, ранее производилось Россией.

«Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены используемым в военных целях отравляющим нервно-паралитическим веществом типа, созданного в России», — заявила британский премьер-министр.