«Би-би-си» рассказала о вероятном отравлении российского перебежчика

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании и впоследствии обмененный бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, вероятно, был отравлен неизвестным ядом. Об этом сообщает «Би-би-си».

Накануне в Солсбери 66-летний Скрипаль и 30-летняя женщина почувствовали себя плохо, находясь в торговом центре. Их госпитализировали, но этим дело не ограничилось.

Местные власти объявили о чрезвычайной ситуации. Торговый центр и некоторые другие районы города оцепили правоохранители, специалисты провели там дезинфекцию в защитных костюмах. Приемное отделение больницы, куда доставили пострадавших, оказалось закрыто на время.

Сергей Скрипаль был осужден за государственную измену в 2006 году. Следствие пришло к выводу, что он был завербован еще в 1995-м и продолжал работать на британскую разведку, даже уволившись из Главного разведывательного управления Генерального штаба в чине полковника.

Бывший офицер был приговорен к 13 годам лишения свободы, но уже в 2010 году вместе с тремя другими гражданами РФ его помиловали и обменяли на задержанных в США российских разведчиков.