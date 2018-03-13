Лондон пригрозил России кибератаками из-за отравления Сергея Скрипаля

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). В качестве ответной реакции Правительства Великобритании на отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии рассматривается возможность секретной кибератаки против России. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Times.

«Применение хакерских программ в качестве реакции на произошедшее в Солсбери может быть вполне вероятным вариантом», – цитирует издание собственный источник.

Отмечается, что Минобороны Великобритании и Центр правительственной связи страны ускоряют разработку совместной вредоносной киберпрограммы. Направленная против России операция может включать в себя «атаку на компьютерные сети Кремля и сайты, публикующие "фейковые новости"».

По заявлению Премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, к отравлению Скрипаля с высокой степенью вероятности причастно российское руководство. Озвучив такую позицию 12 марта, она дала Москве срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений и посулила более серьезные меры в отношении России, если таковых не последует.

МИД России назвал заявление главы Правительства Великобритании «цирковым шоу в британском парламенте». Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров, Лондон не предоставил ни одного доказательства или официального запроса в связи с тем, что 4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, получивший убежище в Соединенном Королевстве после обмена разведчиками между Москвой и Вашингтоном, и его 33-летняя дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери.

Британские власти заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.