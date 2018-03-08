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В результате покушения на Скрипаля пострадал 21 человек

8 марта 2018, 23:16

В больнице остаются сам Скрипаль, его дочь и офицер полиции.
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(Казань, 8 марта, «Татар-информ»). Всего в результате покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери пострадал 21 человек. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию Уилтшира, передает «Газета.Ru».

В том числе лечение потребовалось мужчине и женщине, нашедших на скамейке бывшего разведчика и его дочь, отметили правоохранители.

Сейчас в больнице остаются сам Скрипаль, его дочь и офицер полиции.

Как рассказал представитель Скотланд-Ярда, «пострадавшие мужчина и женщина находятся в критическом состоянии, состояние пострадавшего сотрудника полиции – тяжелое, но стабильное», информирует РИА Новости.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта редким нервно-паралитическим веществом, которое следствие пока не называет


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