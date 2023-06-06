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Журналисты узнали о повреждениях на плотине Каховской ГЭС, возникших до ее разрушения
Участок шлюза плотины Каховской ГЭС начал пропускать воду еще неделю назад, а за день до ее разрушения поток стал еще более сильным. На это обратил внимание в своем Twitter’е журналист-расследователь газеты The New York Times Кристиан Триберт, выложив сделанные компанией Maxar спутниковые снимки этой плотины от 28 мая и 5 июня.
«Спутниковый снимок высокого разрешения плотины Новой Каховки, сделанный @Maxar 5 июня 2023 года в 12.15 по местному времени, показывает, что участок дорожного полотна и шлюзовые ворота были незадолго до этого повреждены / разрушены», — написал Триберт.
К схожим выводам пришли также журналисты газет Washington Post и Financial Times Эван Хилл и Кристофер Миллер. «<…> эти спутниковые снимки <…> показывают недавние повреждения, полученные вчера, до сегодняшнего разрушения, которое привело к разливу воды», — пояснил сотрудник FT.
Сегодня ночью разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища. Началось затопление территорий ниже по течению. Город Алёшки оказался почти полностью затоплен, в Новой Каховке уровень воды недавно незначительно снизился. В Голой Пристани быстро растет уровень воды.
И российские, и украинские власти начали эвакуацию местных жителей, проживающих соответственно на левом и правом берегах Днепра. В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. Руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию.
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