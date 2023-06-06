Власти Новой Каховки заявили о незначительном снижении уровня воды в зоне затопления

В городе Новая Каховка немного снизился уровень воды, поднявшийся из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил журналистам глава муниципалитета Владимир Леонтьев, передает «Интерфакс».

«Незначительно — буквально пара сантиметров за последнее время. Но я бы пока не стал утверждать, что это стабильная тенденция», — пояснил чиновник.

По словам Леонтьева, с затопленных территорий на данный момент вывезено примерно 900 человек. Ранее стало известно, что уровень воды в Новой Каховке поднялся на 12 метров.

Сегодня ночью разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища. Началось затопление территорий ниже по течению. По оценке главы Новой Каховки, станция не подлежит восстановлению и ее придется отстраивать заново. Город Алёшки оказался почти полностью затоплен.

Из-за резкого подъема уровня воды на обеих берегах Днепра началась эвакуация жителей. В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. Руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию.