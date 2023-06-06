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В Голой Пристани Херсонской области быстро растет уровень воды
В городе Голая Пристань Херсонской области, расположенном к югу от Днепра, сегодня вечером ухудшилась ситуация, быстро растет уровень воды. Об этом заявил глава российского Правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти. И хотя здесь было больше времени на оповещение и эвакуацию людей, многих приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы. До сих пор не верят, что вода может подняться до крыш домов и даже выше», — констатировал чиновник.
При этом Алексеенко заверил, что спасатели МЧС и сотрудники местной военно-гражданской администрации продолжают помогать всем, кто в этом нуждается. «Стараясь вывести людей хоть в последний момент. А где-то уже и снимают с крыш», — добавил он.
Сегодня ночью разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища. Началось затопление территорий ниже по течению. Город Алёшки оказался почти полностью затоплен, в Новой Каховке уровень воды недавно незначительно снизился.
В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. Руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию.
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