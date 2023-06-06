После разрушения Каховской ГЭС почти полностью затоплен город Алёшки

Город Алёшки в Херсонской области, присоединенной к РФ осенью прошлого года после плебисцита практически затоплен из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил глава российского Правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Самая сложная ситуация сейчас в Алёшках. Город затоплен практически полностью. А с другой стороны крупные лесные пожары после артобстрелов <...>. Эвакуация людей из затопленных Алёшек возможна только на спецтехнике», — описал сложившуюся ситуацию чиновник.

Спасательную операцию на месте координирует начальник МЧС области Иван Павленко. Власти региона направили в город все свободные грузовики высокой проходимости, из Крыма везут спасательные плавсредства МЧС, добавил Алексеенко.

По словам главы областного Правительства, для эвакуации из прибрежных районов собрано более 100 автобусов, «в безопасных населенных пунктах готовят 5 тыс. мест для размещения эвакуированных», и по мере заполнения должны будут открываться новые пункты временного размещения.

Сегодня ночью разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление территории. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева станция не подлежит восстановлению и ее придется отстраивать заново.

Из-за резкого подъема уровня воды на обеих берегах Днепра началась эвакуация жителей. В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. Руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию.