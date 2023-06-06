Кремль назвал разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией Киева

Происшествие с обстрелами Каховской гидроэлектростанции является преднамеренной диверсией со стороны Украины, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он сообщил, что российский лидер Владимир Путин оперативно проинформирован о ситуации.

«Президент получает доклады по линии Минобороны и других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС. Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны», – приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Песков подчеркнул, что Россия решительно отвергает свою причастность к этому проишествию, и всю ответственность за последствия должна понести украинская сторона, так как удар по станции был нанесен по приказу Киева.

Напомним, сегодня ночью после обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ разрушились надводные строения гидроузла, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища ниже по течению, началось затопление. По словам главы Новой Каховки Владимира Леонтьева станция не подлежит восстановлению и ее придется отстраивать заново.