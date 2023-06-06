Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле, началось затопление

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. Сама дамба, по его словам, уцелела, однако затопление началось – пострадать могут порядка 300 домов.

Первые сообщения о том, что ГЭС пострадала при обстреле появились ночью в телеграм-каналах. Утвеждалось, что она полностью разрушена, однако Леонтьев это опроверг.

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия – прим. ред.), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», – сказал он РИА Новости.

Ниже по течению уровень воды поднялся на 2,5 метра. По словам Леонтьева, необходимости эвакуировать жителей города нет. Однако эвакуация, возможно, потребуется для жителей населенных пунктов Курсунки, Днепряны и другие, расположенных ниже по течению.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в своем телеграм-канале, что ситуация находится под контролем, угрозы жизни людей нет, уровень воды в реке контролируется.