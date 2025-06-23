Журналист «Татар-информа» получила приз всероссийского конкурса «Православие и СМИ»

Журналист «Татар-информа» Елена Фенина заняла призовое место на XXIII Всероссийском конкурсе «Православие и СМИ».

Журналист подала на конкурс материалы о священнослужителях Казанской епархии, которые несут служение в зоне проведения специальной военной операции. Героями материалов стали иерей Василий Имуков, иерей Ярослав Филиппов, иерей Ростислав Икрамов и протоиерей Андрей Зиньков. Также на конкурс были поданы работы о восстановлении комплекса зданий на территории казанского Богородицкого монастыря и о служении религиозных деятелей, как мусульманских, так и православных, в местах лишения свободы.

По решению жюри за вклад в освещение православных тем Елене Фениной был присвоен специальный приз в номинации «Священный долг». Номинация эта новая и была предложена организаторами конкурса только в этом году.

Всего на конкурс поступило 182 заявки от журналистов, работающих на телевидении, в сетевых и печатных СМИ, а также на радио по всей стране.

Фото: © Владимир Березовский

Награждение победителей прошло в Тобольске – духовной столице Сибири. В торжественной церемонии принял участие митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий. Губернатор Тюменской области Александр Моор направил поздравление участникам конкурса.

«Участниками нынешнего форума стали представители разных регионов – от Крыма до Дальнего Востока. Это подчеркивает масштаб фестиваля и свидетельствует о большом интересе представителей медиасообщества к освещению не теряющих актуальность тем: семьи, любви к Отечеству, сохранении духовного наследия. Многие работы отражают дух времени и посвящены теме помощи и поддержки участников специальной военной операции. Это показывает, какую важную роль играют журналисты в укреплении единства и солидарности граждан нашей страны», – отметил губернатор в своем поздравлении.

Победители конкурса посетили фестиваль с таким же названием: участники увидели достопримечательности Тобольска, совершили экскурсии по священным местам города и приняли участие в обсуждениях духовных вопросов.

В прошлом году Елена Фенина заняла первое место в конкурсе «Православие и СМИ» в номинации «Сетевые СМИ» с проектами «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против». Выпуски выходят в формате видео и текстов, в которых иерей Александр Ермолин рассказывает о православии простыми словами, развенчивает мифы о религии и раскрывает многие другие духовные темы.