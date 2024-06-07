Журналист «Татар-информа» получила награду на фестивале «Православие и СМИ» в Тобольске

Корреспондент информационного агентства «Татар-информ» Елена Фенина стала победителем фестиваля «Православие и СМИ», проходившего в древней столице Сибири – Тобольске.

Церемония награждения состоялась сегодня в историческом Софийско-Успенском соборе, жемчужине Тобольского кремля.

Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий лично вручил диплом первой степени в категории «Сетевые издания» Елене Фениной, журналисту информационного агентства «Татар-информ» из Казани.

Фото: © «Татар-информ»

Награда была присуждена за инновационные проекты «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против». Эти инициативы способствуют просвещению и развенчанию мифов о православии через доступный формат видеоподкастов и статей.

В своем выступлении митрополит Димитрий обратил внимание на значимость журналистской этики и пожелал всем участникам дальнейших творческих успехов.

Фото: © «Татар-информ»

«Как проповедники добра, старайтесь проникнуть словом в глубину сердца, ведь именно там раскрывается Господь. Старайся не увести человека вовне, но помочь ему через слово воспринять в своем сердце благодать», – сказал митрополит Тобольский и Тюменский.

Напомним, информационное агентство «Татар-информ» расширило свою просветительскую деятельность, запустив новый видеоподкаст «Кофе с батюшкой». Ведущим проекта стал иерей Александр Ермолин, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии.

Формат подкаста предполагает неформальные беседы о православии, в процессе которых священник отвечает на наиболее частые вопросы верующих и развенчивает популярные мифы. Среди тем, уже освещенных в рамках проектов «Батюшка против» и «Кофе с батюшкой», – правила подачи церковных записок, особенности соблюдения Великого поста и вопросы о суевериях.