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Жители трех микрорайонов Челнов помогли ТОС расчистить дворы от снега
Из-за обильно выпавших осадков работы по уборке снега продолжаются и вечером. Мэрия Челнов поделилась фотографиями челнинцев, которые решили помочь городским служба расчистить дворы.
«ТОС вместе с жителями 29-го, 63-го и 69-го микрорайонов дружно работают, очищая от снега придомовые территории и дороги. Лопатки взяли и малыши», – написали в телеграм-канале власти Автограда.
Ранее днем «тимуровцами» стали и жители домов №16/10, 31/16, 31/17, 40/03.
Власти Казани ранее заявили, что снегопад в городе 19 января побил пятилетний рекорд. Согласно последним данным, за три дня городские снегоплавильни приняли 84 тыс. тонн снега. Помочь городским коммунальным службам убрать снег во дворе вышли не только жители столицы республики, но и Набережных Челнов, Нурлата, Нижнекамска. Напомним, Раис РТ Рустам Минниханов настоятельно посоветовал татарстанцам не выезжать за город из-за снегопада.
Фото: t.me/nabchelnyofficial
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