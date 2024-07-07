Жители Татарстана смогут увидеть фильм об умершем ученом Ильдусе Мостюкове

Ильдус Мостюков

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 7 июля, в 17.30 телеканал «ТНВ-Татарстан» покажет фильм о скончавшемся накануне ученом, Герое Социалистического Труда Ильдусе Мостюкове.

Картина «Совершенно секретный Мостюков» из цикла «Орденоносцы» была снята еще в 2009 году.

Как сообщал ранее «Татар-информ», Ильдус Мостюков, из один из создателей советской системы радиолокационного опознавания «свой-чужой», скончался на 97-м году жизни. Прощание с ученым состоится 8 июля, его похоронят на Арском кладбище Казани.

Подробнее об исследователе можно прочитать в материале «Татар-информа» «Он человек, который сделал себя сам»: ушел из жизни Ильдус Мостюков.