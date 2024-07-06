news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Прощание с Ильдусом Мостюковым состоится 8 июля
Скопировать ссылку
Гражданская панихида по ученому, Герою Социалистического Труда Ильдусу Мостюкову состоится 8 июля в Государственном Совете РТ. Начало церемонии прощания запланировано на 9.00.
Его похоронят на Арском кладбище в Казани.
Как сообщал «Татар-информ», видному советскому ученому, создателю системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» было 96 лет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2