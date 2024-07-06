Прощание с Ильдусом Мостюковым состоится 8 июля

Гражданская панихида по ученому, Герою Социалистического Труда Ильдусу Мостюкову состоится 8 июля в Государственном Совете РТ. Начало церемонии прощания запланировано на 9.00.

Его похоронят на Арском кладбище в Казани.

Как сообщал «Татар-информ», видному советскому ученому, создателю системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» было 96 лет.