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Общество 6 июля 2024 12:50

Прощание с Ильдусом Мостюковым состоится 8 июля

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Гражданская панихида по ученому, Герою Социалистического Труда Ильдусу Мостюкову состоится 8 июля в Государственном Совете РТ. Начало церемонии прощания запланировано на 9.00.

Его похоронят на Арском кладбище в Казани.

Как сообщал «Татар-информ», видному советскому ученому, создателю системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» было 96 лет.

#прощание #ильдус мостюков
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