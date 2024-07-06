Минниханов — о Мостюкове: Ушел один из достойнейших сынов республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью видного советского ученого и общественного деятеля Ильдуса Мостюкова.

«Сегодня от нас ушел один из достойнейших сынов нашей республики — Мостюков Ильдус Шайхульисламович, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, один из создателей единой государственной общевойсковой системы радиолокационного обнаружения „свой-чужой“ для вооруженных сил Советского Союза», — написал он в своем телеграм-канале.

Руководитель Татарстана отметил выдающийся ум, удивительное трудолюбие и исключительную порядочность ученого.

В заключение Минниханов выразил соболезнования родным и близким покойного на татарском языке: «Якыннарының кайгысын ихлас күңелдән уртаклашам. Авыр туфрагы җиңел, урыны җәннәт түрендә булсын!»

Как сообщал «Татар-информ», видному советскому ученому — создателю системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» было 96 лет. Гражданская панихида состоится 8 июля в здании Государственного Совета Татарстана.