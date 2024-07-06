Власти Казани выразили соболезнования родным и близким Мостюкова

В мэрии столицы РТ выразили глубокие соболезнования родным и близким Героя Социалистического труда, почетного гражданина Казани Ильдуса Мостюкова.

Напомним, советского ученого и общественного деятеля не стало 6 июля. Он умер в возрасте 96 лет. Из-за разработок, над которыми трудился мастер, его жизнь долгие годы была засекречена. Отметим, что мужчина является одним из создателей системы радиолокационного опознавания «свой-чужой».

Ильдус Мостюков, фото: © «Татар-Информ»

Как отметили в мэрии, Мостюков был настоящим профессионалом и талантливым руководителем. На протяжении своей жизни он не только создавал величайшие вещи, но и активно занимался общественной деятельностью – избирался депутатом Верховного Совета ТАССР, Казанского горсовета, а также возглавлял общественную организацию «Герои Татарстана».

В пресс-службе столицы РТ подчеркнули, что уход ученого стал невосполнимой утратой не только для Казани, но и всего Татарстана.

«Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал и уважал», - говорится в сообщении.