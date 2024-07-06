«Он человек, который сделал себя сам»: ушел из жизни Ильдус Мостюков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отец системы «свой-чужой»

Ильдус Мостюков был хорошо известен в двух ипостасях – как отец отечественной системы радиолокационного опознавания «свой-чужой» и как глава общественной организации «Герои Татарстана».

К первой из них он пришел не сразу, хотя с юности выбрал инженерно-техническую стезю – окончив Казанский механико-технологический техникум, он с 19 лет работал на предприятии «Казэнерго» техником, диспетчером энергосистем, старшим инженером центральной диспетчерской службы. Параллельно юноша окончил Казанский авиационный институт и в 1958 году пришел в секретное конструкторское бюро №294 Министерства радиопромышленности СССР. Там он последовательно прошел все ступени - инженер, старший инженер, ведущий инженер, начальник лаборатории, начальник отдела, начальник КБ.

В 1962 году на базе этого бюро был создан НИИ №334 Министерства радиопромышленности СССР (позднее – Казанский НИИ радиоэлектроники). Мостюков был назначен его первым директором и одновременно генеральным конструктором той самой Единой общевойсковой системы государственного радиолокационного опознавания страны «Пароль», которую принято называть «свой-чужой».

Именно в Казани находился головной союзный институт по разработке системы, ни в чем не уступавшей аналогам, принятым на вооружение в НАТО. Главным требованием заказчика, то есть Минобороны СССР, была невозможность ее расшифровки и тем более перепрограммирования при попадании в руки потенциального противника. В целом система была закончена к 1970 году, в 1977-м, после череды испытаний, она была принята на вооружение – и действует до сих пор.

За эту работу Ильдус Шайхуллисламович был удостоен в 1980 году звания Героя Социалистического Труда, а сама она была отмечена Ленинской и Государственной премиями СССР.

Со временем он получил и «общественную нагрузку» - нескольких раз избирался депутатом Казанского городского Совета депутатов трудящихся, в 1980-1985 годах был депутатом Верховного Совета Татарской АССР, в постсоветское время – членом президиума республиканского Совета ветеранов и политсовета движения «Татарстан − новый век». А с 22 июля 1999 года, то есть с момента создания, – председателем общественной организации «Герои Татарстана».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Человек государственного масштаба, который всегда беспокоится о защите своей Родины»

Именно в этом качестве Ильдус Мостюков был известен многим татарстанцам. Практически до последнего времени он активно участвовал в общественно-политической жизни республики, постоянно выступал перед разными аудиториями – студентами, ветеранами, активистами и др.

С Ильдусом Шайхуллисламовичем регулярно встречалось руководство Татарстана. Одна из последних таких встреч произошла полтора года назад, когда в гости к легенде пришли Раис (тогда – Президент) Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

В 2021 году в серии «Гордость Татарстана» по решению Рустама Минниханова вышла книга, рассказывающая о жизненном пути Ильдуса Мостюкова и об истории создании в Татарстане системы «свой-чужой».

«Рядом с нами уникальный человек государственного масштаба, который всегда и по сегодняшний день беспокоится о защите своей Родины. Ильдус Шайхуллисламович — потрясающий человек, с точки зрения общения и тем, что рассказывает», — отметила тогда заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Он был одним из символов эпохи больших инженерных свершений»

«Татар-информ» попросил вспомнить об Ильдусе Мостюкове людей, которые хорошо его знали.

Адель Надеев, директор Института радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий КНИТУ-КАИ:

- Ильдус Шайхуллисламович Мостюков окончил радиотехнический факультет КАИ (ныне - Институт радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий КНИТУ-КАИ), работал в радиопромышленности Татарстана, был инициатором и организатором создания в Казани головного института по системе государственного опознавания, сформировав команду разработчиков из выпускников КАИ и КГУ. Вначале это был «почтовый ящик», потом Казанский НИИ радиоэлектроники и, наконец, НПО «Радиоэлектроника им. В. И. Шимко». Ильдус Мостюков стал генеральным конструктором отечественной системы государственного опознавания «Пароль».

Повторю, он сформировал очень мощный коллектив, мощный головной институт, который и сегодня под названием НПО «Радиоэлектроника им. В. И. Шимко» успешно работает в составе концерна «Радиоэлектронные технологии». И воспитал плеяду генеральных конструкторов, которые продолжили эту работу.

После ухода на пенсию Ильдус Шайхуллисламович продолжал активную общественную жизнь. Был фактически создателем и председателем республиканской общественной организации «Герои Татарстана», которая продолжает успешно работать. Никогда не обрывал связи с НПО «Радиоэлектроника им. В. И. Шимко», всегда активно интересовался его работой, консультировал и руководителей, и коллег. Никогда не обрывал связи и с КАИ, с нашим факультетом. И внес очень большой вклад в его развитие.

Фактически по личной инициативе и при поддержке Ильдуса Шайхуллисламовича ставились новые научные направления, оснащались новые лаборатории. Так, направления по СВЧ-технике, микроэлектронике, радиоэлектронным системам и комплексам строились в тесном сотрудничестве с институтом им. В. И. Шимко. Нынешний облик Института радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий сформировался на том фундаменте и тех направлениях, которые были выстроены в рамках сотрудничества с радиоэлектронными предприятиями, и в первую очередь НПО «Радиоэлектроника им. В. И. Шимко». Сегодня это сотрудничество активно продолжается.

Для нас это огромная потеря. Да, Ильдусу Шайхуллисламовичу было уже 96 лет, но у него до самого последнего времени прекрасно работала голова, была прекрасная память. Буквально в марте этого года мы встречались с ним на его дне рождения – он помнил всех коллег по имени-отчеству, активно интересовался всем новым, был абсолютно в контексте всех событий.

Фото: © Денис Бунтуков / «Татар-информ»

Алексей Лопатин, заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ:

- Ильдус Шайхуллисламович - это человек, который сделал себя сам. Он создатель революционной оборонной системы Советского Союза, системы распознавания «свой-чужой». Чтобы было понятно, вся наша современная безопасность в небе – это фактически результат работы его коллектива, и прежде всего его самого.

Эта система, на самом деле, позволила решить огромный спектр задач не только в оборонной отрасли, но и в гражданских. Фактически вся авиация и весь флот, в том числе гражданские, сегодня работают на системе распознавания «свой-чужой», пришедшей из оборонного направления. Сейчас каждый корабль может определить принадлежность – свой ли он для данного государства, или он является кораблем партнеров, или «непартнеров».

Конечно, это было критически важно для обороноспособности страны, потому что в небе визуальный контакт у объектов случается зачастую в самый последний момент. То есть уже с середины XX века, когда и в нашей стране, и в странах блока НАТО появились первые реактивные самолеты и скорости стали значительно превышать скорость звука, визуальный контакт между самолетами происходил в самый последний момент. Это грозило опасными случайными происшествиями, и система «свой-чужой» позволила пилотам серьезно облегчить задачу опознавания. Они уже понимали: если объект не отвечает на кодированный сигнал, то он гарантированно чужой.

Насколько я понимаю, Ильдус Шайхуллисламович был легендой не только нашего университета, но и всей оборонной отрасли нашей страны. Вот была эпоха великих географических открытий, а он был одним из уходящих символов эпохи больших инженерных свершений.

Очень жаль, что он ушел. Будучи проректором [КНИТУ-КАИ по образовательной деятельности], я с ним встречался, мы периодически общались. Он до последнего момента всегда приходил на мероприятия университета, никогда не отказывал. Часто выступал перед студентами, рассказывал о своем жизненном пути, и здесь был еще и большой воспитательный момент. Его очень уважали и любили на родном факультете, поздравляли со всеми праздниками. Он был символом научного долголетия. Если честно, мы думали, что время над ним не властно. Но, к сожалению, это оказалось не так.

Гражданская панихида по Ильдусу Мостюкову состоится в понедельник, 8 июля. Начало церемонии прощания запланировано на 9.00. Героя похоронят на Арском кладбище в Казани.