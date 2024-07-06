Не стало известного ученого — Героя Соцтруда Ильдуса Мостюкова

Не стало советского ученого и общественного деятеля Ильдуса Мостюкова. Ему было 96 лет.

Долгие годы жизнь героя была скрыта под грифом секретности из-за его разработок. Так, он является одним из создателей системы радиолокационного опознавания «свой-чужой».

Ильдус Мостюков родился 6 марта 1928 года в Казани. В 1947 году окончил Казанский механико-технологический техникум и начал работать в «Казэнерго» токарем-электриком. На предприятии он прошел путь до старшего инженера диспетчерской службы. Одновременно продолжал учебу — сначала в Московском энергоуниверситете, затем перевелся в Казанский авиационный институт. После окончания учебы направлен в Казанское ОКБ-294, в течение пяти лет стал начальником отдела конструкторского бюро.

Когда началась работа над созданием новой отечественной общевойсковой системы радиолокационного вооружения, ОКБ-294 стало головным институтом страны, а Ильдус Мостюков — его руководителем. С 1962 по 1989 год здесь было разработано множество разных систем и образцов военной техники. За создание же системы «свой-чужой» он был отмечен званием Героя Социалистического труда. Разработка, над которой трудился ученый, была удостоена Ленинской и Государственной премий.

Помимо научной работы, Мостюков уделял большое внимание общественной деятельности. Так, он был депутатом Верховного Совета ТАССР и Казанского городского совета. С 1999 года занимал пост председателя общественной организации «Герои Татарстана», входил в президиум Республиканского совета ветераном и политсовета «Татарстан — новый век».

В 2021 году благодаря содействию Раиса Татарстана Рустама Минниханова вышла в свет книга, посвященная Ильдусу Мостюкову. Она была опубликована в серии «Гордость Татарстана», сообщал «Татар-информ».