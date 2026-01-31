news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 января 2026 13:52

Жителей Татарстана предупредили о надвигающейся метели

Читайте нас в
Телеграм
Жителей Татарстана предупредили о надвигающейся метели
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе ночью и днем 1 февраля.

По данным синоптиков, местами прогнозируется сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500–1000 метров и менее. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и учитывать погодные условия при передвижении.

Напомним, накануне в Казани был объявлен план «Буран». Предполагается, что действие плана продлится до полуночи 2 февраля.

Ранее в комитете внешнего благоустройства Казани сообщили, что с улиц города за прошедшие сутки вывезли 26,5 тыс. тонн снега.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ дал ряд поручений по обеспечению безопасности на дорогах и работе коммунальных служб в условиях сильных снегопадов и метели.

читайте также
Минниханов поручил организовать круглосуточную работу дорожных и коммунальных служб
Минниханов поручил организовать круглосуточную работу дорожных и коммунальных служб
В ГАИ дали рекомендации автовладельцам на время действия Плана «Буран»
Для обеспечения безопасности на дорогах зимой в Татарстане утвержден план «Буран»
Для обеспечения безопасности на дорогах зимой в Татарстане утвержден план «Буран»
#прогноз погоды в татарстане #метель в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани вечером начнет действовать план «Буран»

В Казани вечером начнет действовать план «Буран»

30 января 2026
От пенсий до маткапитала: какие выплаты выросли в Татарстане в 2025–2026 годах

От пенсий до маткапитала: какие выплаты выросли в Татарстане в 2025–2026 годах

30 января 2026