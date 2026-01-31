Жителей Татарстана предупредили о надвигающейся метели

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе ночью и днем 1 февраля.

По данным синоптиков, местами прогнозируется сильный снег и метель с ухудшением видимости до 500–1000 метров и менее. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и учитывать погодные условия при передвижении.

Напомним, накануне в Казани был объявлен план «Буран». Предполагается, что действие плана продлится до полуночи 2 февраля.

Ранее в комитете внешнего благоустройства Казани сообщили, что с улиц города за прошедшие сутки вывезли 26,5 тыс. тонн снега.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном субботнем совещании в Доме Правительства РТ дал ряд поручений по обеспечению безопасности на дорогах и работе коммунальных служб в условиях сильных снегопадов и метели.