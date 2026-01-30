В ГАИ дали рекомендации автовладельцам на время действия Плана «Буран»

В ГАИ Казани дали рекомендации автовладельцам на время действия Плана «Буран», который продлится с шести вечера 30 января до полуночи 2 февраля и вводит ограничения на движение по городским улицам.

В ведомстве советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в эти дни и чаще пользоваться общественным. Также важно уделить внимание тому, как припаркована машина – ее лучше всего оставить на оборудованных парковках или в гаражах.

Если автомобиль стоит под знаком «Остановка запрещена», особенно в зоне уборки снега, то будет эвакуирован на штрафстоянку. Всем водителям рекомендуется внимательно следить за актуальными сообщениями об ограничениях движения и местах возможной эвакуации автомобилей.