news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 января 2026 20:27

В ГАИ дали рекомендации автовладельцам на время действия Плана «Буран»

Читайте нас в
Телеграм

В ГАИ Казани дали рекомендации автовладельцам на время действия Плана «Буран», который продлится с шести вечера 30 января до полуночи 2 февраля и вводит ограничения на движение по городским улицам.

В ведомстве советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в эти дни и чаще пользоваться общественным. Также важно уделить внимание тому, как припаркована машина – ее лучше всего оставить на оборудованных парковках или в гаражах.

Если автомобиль стоит под знаком «Остановка запрещена», особенно в зоне уборки снега, то будет эвакуирован на штрафстоянку. Всем водителям рекомендуется внимательно следить за актуальными сообщениями об ограничениях движения и местах возможной эвакуации автомобилей.

#гаи #снегопад #непогода в татарстане
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Трамп заявил о невиданных морозах на Украине, которые несравнимы с холодом в США

Трамп заявил о невиданных морозах на Украине, которые несравнимы с холодом в США

29 января 2026
В Казани вечером начнет действовать план «Буран»

В Казани вечером начнет действовать план «Буран»

30 января 2026