С улиц Казани за сутки вывезли 26,5 тыс. тонн снега

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 26,5 тыс. тонн снега. Об этом сообщили в комитете внешнего благоустройства города.

К работе были привлечены 1 178 единиц техники и более 700 дорожных рабочих.

Накануне в Казани был объявлен план «Буран». Предполагается, что действие плана продлится до полуночи 2 февраля. В связи с этим в Госавтоинспекции по Республике Татарстан автовладельцам дали ряд рекомендаций.

Ранее синоптики предупредили, что в Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы осадков.