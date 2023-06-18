«Жили очень скромно, выпивали»: соседи рассказали о семье, погибшей в пожаре под Челнами

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

О том, что в деревне Саитово Тукаевского района Татарстана случился пожар, в котором погибли люди, стало известно сегодня около двух часов дня.

«Татар-информ» рассказывал, что сообщение о возгорании в одном из частных домов на улице Торговая в деревне Саитово поступило сегодня на единый номер вызова экстренных служб 112 в 13.17.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что загорелся бревенчатый одноэтажный дом с пристроем. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Проще говоря, стало понятно, что горит весь дом полностью.

Как стало известно «Татар-информу», из горящего дома удалось спастись 28-летней женщине, она же сообщила сотрудникам экстренных служб, что в тот момент, когда начался пожар, в доме, помимо нее самой, находились трое взрослых и четверо маленьких детей.

На тушении пожара были задействованы 43 человека и 17 единиц техники. Спустя час после того, как поступило сообщение, пожарным удалось потушить огонь. Началася разбор сгоревших конструкций того, что когда-то было домом.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Выжившая женщина потеряла в пожаре мать, брата, мужа и детей

Информация поступала постепенно. Сначала в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ сообщили, что на пожаре погибли три человека, чуть позже одного за другим пожарные начали находить и тела других погибших. В итоге выяснилось, что результате пожара погибли семь человек – трое взрослых и четверо детей.

Как рассказали «Татар-информу» жители деревни Саитово, из горящего дома не удалось выбраться матери, брату, мужу и четверым детям 28-летней женщины.

В доме жила семья из восьми человек. По информации сотрудников полиции, семья была неблагополучной.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали «Татар-информу» соседи погибшей семьи, в доме жили четверо взрослых и четверо маленьких детей. Самой старшей жительнице дома – матери выжившей женщины – было около 55 лет. Там же жил ее взрослый сын и 28-летняя дочь с мужем и детьми. Детям было от трех до семи лет. По словам соседей, брат выжившей женщины этим утром вернулся с ночной смены.

«Семья была неблагополучной, жили скромно, были проблемы с алкоголем. Взаимоотношения с соседями были неплохие. Мать – пенсионерка, оба мужчины работали, дети были совсем маленькими», – рассказал «Татар-информу» один из соседей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Причины страшной трагедии установят пожарные дознаватели и следствие

На место происшествия выехал прокурор Тукаевского района Айрат Галимарданов. Как отметили в ведомстве, прокуратура проверит вопросы исполнения закона о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, а также даст правовую оценку работе органов системы профилактики.

«Кроме того, надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства трагедии, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказал агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в 2021 году в доме были установлены дымовые пожарные извещатели. В ноябре 2022 года в них были заменены батарейки, а в феврале 2023 года была проверена их работоспособность – извещатели были исправны.

К вечеру стало известно, что в СУ СК России по РТ возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователям на основании результатов работы пожарных дознавателей предстоит установить причины и обстоятельства этой страшной трагедии.