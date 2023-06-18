Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти семи человек на пожаре в РТ

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек на пожаре в Тукаевском районе РТ, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате пожара в деревне Саитово погибли семь человек, в том числе четверо детей. Как удалось установить следователям, детям было от 3 до 7 лет.

В настоящее время возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.